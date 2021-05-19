北京外國語大學講席教授丁一凡19日在《環球時報》撰文指出，美國和歐盟近日發表聯合聲明，就《金屬關稅臨時休戰協定》達成一致，並著手討論全球鋼鐵、鋁產能過剩問題。美歐代表認為，協力廠商推動過剩產能造成市場扭曲，對以市場為導向的歐盟與美國的鋼鐵和鋁業以及這些行業的工人，構成了嚴重威脅。因此，他們決定，要以合作推動建立該行業的高標準，解決共同關切，並追究像中國這樣支持扭曲貿易政策國家的責任。丁一凡強調，美歐這份聯合聲明是個非常危險的舉動，不僅有挑起國際貿易大戰的嫌疑，還有可能斷送美歐等西方國家恢復經濟增長的努力，把全球經濟推向蕭條。

丁一凡表示，第一，新冠疫情爆發以來，西方國家管制貿易的趨勢日益明顯。事實上，西方國家面臨的現狀是其多年執行錯誤經濟政策的結果，但它們又不承認錯誤，所以一定要找個「替罪羊」，武斷地把中國打造成扭曲國際貿易的元凶就成為它們的「救命稻草」。國際貿易是個「你情我願」的事。若不是國際市場對鋼材、鋁材有需求，中國企業也不會擴大投資，指責中國故意扭曲市場純屬指鹿為馬。

丁一凡稱，第二，把中國當作制度性競爭對手，或潛在國家安全威脅，並用管制貿易與技術出口的手段對付中國，這種做法很危險。

如果美歐真想與中國競爭，完全可以按照市場競爭規則來，這種把中國「打造」成政治競爭對手，用意識形態相同性來塑造政治同盟，並用經濟手段來「制裁」政治對手的做法，非但解決不了其國內難題，還會製造出更多問題。

丁一凡說，第三，美歐遇到了經濟困難，不想與自己的重要交易夥伴中國商談，卻想強迫中國接受某種「既成事實」的做法是行不通的，最終只可能毀了自己。

從2008年以來，西方國家已經實行了前所未見的超寬鬆貨幣政策。但即使是名義負利率也沒能刺激經濟真正走出「大停滯」。幸虧美歐前些年跟中國的貿易還比較自由，還可以進口大量的廉價商品，對沖通貨膨脹壓力。今後，它們如果管制對華貿易，不斷以各種理由提高對中國出口產品的關稅，其面臨的通膨壓力就可能失控。

退萬步言，中國用出口換回大量美元與歐元，但考慮到美歐的主權債務情況，人們有權擔心，未來它們的償債能力不佳，會利用通膨和貨幣貶值來實際上減輕債務壓力，而中國則會遭受巨大的購買力損失。因此，中國向美歐出口實際上承擔了更多的匯率風險。美歐非但不感謝中國，還要對中國的貿易順差說三道四。

(中時 )