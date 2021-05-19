受到疫情嚴峻影響，教育部18日宣布全國高中以下學校停課至5月28日，新竹縣卻有民眾反映，新竹縣使用的線上教學平台「米粒雲」當機，一度無法登入。新竹縣政府教育處指出，系統有流量安全機制，已請各校通知學生及家長分時使用，詳細分流時間會公告給各校。

米粒雲為新竹縣專屬的線上教學平台，不過停課首日，即有民眾反映米立雲無法登入、使用，憂心影響學生的受教權。新竹縣政府教育處長楊郡慈解釋，米粒雲有流量安全限制，因太多人同時使用才出現無法登入，網站已經修復，也請大家分流使用，避免再度發生相同狀況。

楊郡慈也表示，米粒雲其實並未當機，已經登入使用的學生仍可使用平台各項功能，早上約8點許有接到各校反應無法登入的狀況，也已派員擴充網路乘載量。

教育處18日也發公告給各校，可使用線上教學平台包含米粒雲、、因材網、均一教育平台，以達分流，可非同步上課，無須按表操課或同步視訊，降低流量。楊郡慈也表示，19、20日課程多以藝能課、閱讀素養為主，週五上線的公播課才有國英數等課程。

登入分流時間目前規畫為上午8點30分至8點50分為五峰鄉、尖石鄉、芎林鄉、北埔鄉、峨眉鄉、寶山鄉；8點50分至9點10分為新埔鎮、湖口鄉、橫山；9點10分至9點30分為關西鎮、新豐鄉、竹東鎮；9點30分至10點為竹北市，針對使用量較大學校，將採伺服主機分流方式處理。

(中時 )