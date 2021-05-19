漢莎航空(Lufthansa)周二指出，隨著新冠病毒病例的下降以及德國放寬旅遊限制，目前對飛往美國和歐洲目的地的航班需求激增。
該德國最大航空公司表示，飛往紐約、邁阿密、洛杉磯的夏季航班需求增加了300%；漢莎補充表示，從6月起將增加額外航班，並重啟飛往奧蘭多和亞特蘭大的航班。
漢莎航空董事Harry Hohmeister指出，跨大西洋的航空旅遊對於全球經濟具有重要意義，因此需要一個更清晰的視野，來觀察歐美之間的旅遊如何在較大程度上復甦。
德國政府在本月稍早時表示，對於已接種疫苗的德國公民，希望能取消入境時的檢疫限制。
歐盟的數位健康通行證計畫仍在進行中，預計在六月底才會推出，目前不清楚歐盟以外的旅客，將如何納入該計畫。
漢莎也看到飛往歐洲假日旅遊目的地的需求，約有三倍的增加，例如飛往希臘、義大利和西班牙。漢莎的廉航公司歐洲之翼(Eurowings)也正在安排飛往歐洲旅遊目的地的航班。
(時報資訊)
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