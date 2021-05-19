周三穀物電子盤全收黑，其中玉米期貨跌逾0.5％，儘管中國的強勁需求以及對全球供應的擔憂，但仍為跌勢提供了支撐。

周三(5/19)截至台北時間10:30，最活躍的玉米期貨跌0.65%，至654美分，盤中高點663美分，最低652.5美分；最活躍的大豆期貨跌0.24%，至1570.5美分；最活躍的小麥期貨跌1.29%，至689美分。(商品行情網)

(時報資訊)