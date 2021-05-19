《商情》玉米電子盤跌逾0.5％ 11:092021/05/19 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周三穀物電子盤全收黑，其中玉米期貨跌逾0.5％，儘管中國的強勁需求以及對全球供應的擔憂，但仍為跌勢提供了支撐。 周三(5/19)截至台北時間10:30，最活躍的玉米期貨跌0.65%，至654美分，盤中高點663美分，最低652.5美分；最活躍的大豆期貨跌0.24%，至1570.5美分；最活躍的小麥期貨跌1.29%，至689美分。(商品行情網) 《商情》獲利了結 大馬棕櫚油回落逾1％ 《商情》美元走弱 LME銅價盤中漲0.88％ (時報資訊) #全球 #活躍 #電子盤 #跌逾 #玉米期貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》需求推動 原油期貨漲逾1％ 09:442021/05/18 財經 《商情》供應緊張 玉米期貨跳漲1.5％ 11:262021/05/18 財經 自行車雙雄大漲逾5％ 11:512021/05/18 財經 《盤中解析》航海王、鋼鐵人復活 台股狂飆600點 10:182021/05/18 財經 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 《基金》趁本波市場回跌 承接績優台股基金 09:272021/05/18 財經 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 10:522021/05/18 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美元、美債息走弱 金價創逾3個月新高 10:522021/05/18 財經 《晨間解盤》先止穩 再佈局(日盛投顧提供) 09:142021/05/18 財經 滬指午盤收升2點 深成指跌28點 12:302021/05/18 財經 《電子通路》聯強處分Concentrix持股6.8％ 獲利7.27億元 12:172021/05/18 財經 財經熱門新聞 獨》二度限電經長王美花氣到腎上腺素飆 親Call台積電求幫忙 - 財經 緊急喊卡！保險局證實三張保單「疫起停」 - 財經 - 工商 員工確診 台虹：已進行隔離並密切關注 不影響營運及生產 - 財經 - 工商 今恐又停電 從E、F組「下手」 C、D組喘口氣 - 財經 台股違約率攀高 金管會將依比例祭措施 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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