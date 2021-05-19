疫情凶猛來得又快又急，和疫情升級之前相比，一零四(3130）旗下104人力銀行線上職缺數「單周」只減1％，整體工作數仍落在歷史新高的安全水位；不過，求職者相對保守，主動應徵次數「單周」減少5.6％。104人力銀行總經理黃于純鼓勵兩周後就要踏出校門的畢業生危機入市，當其他求職者愈膽怯，新鮮人機會大。

回望去年疫情，104人力銀行線上工作數從去年3月高峰(65.9萬個)開始滑落，5月觸底反彈(55.5萬個)，兩個月內蒸發10萬個工作機會，減幅15.8％，從6月開始緩步走升，展開長達一年的徵才榮景，持續到今年5月初，線上工作數85.2萬個，續創歷史新高。

比對疫情警報的前後各一周(5/10~5/16與5/3~5/9)，結果發現，職缺數當周僅減少1％，線上徵才企業家數僅減少4％，求職者平均每天主動應徵次數減少5.6％。

黃于純指出，疫情暴衝第一周，企業忙著重啟防疫措施，隨疫情升高，對就業市場的影響將陸續顯現，像是企業鼓勵員工提前休完年假、減班休息、以及無薪假等；不過，疫情升級之前景氣偏多，商家底子厚、也較有餘裕，這一波對產業的影響程度，仍需視疫情能否有效控制。

(時報資訊)