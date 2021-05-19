因美元自3個月低點反彈，拖累金價走低，不過因市場正等待即將公布的聯準會(Fed)會議紀要，故買盤趨於保守而限制跌幅，而白銀跌幅近1%；截至台北時間5月19日上午10點55分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金下跌0.2美元，報每盎司1867.8美元。

7月白銀下跌0.208美元，報每盎司28.125美元。

7月白金下跌5.3美元，報每盎司1220美元。

6月鈀金上漲5.9美元，報每盎司2909美元。(商品行情網)

(時報資訊)