新冠肺炎疫情持續延燒，雙北確診人數暴增，也讓疫苗供不應求，新北市衛生局長陳潤秋表示，中央提供給新北市的疫苗3萬7500劑，已施打3萬919劑，施打件數已達82.45％，目前剩餘6581劑都將優先留給醫護人員與第一線防疫與防疫旅館工作人員施打。

(中時 )