新北疫苗嚴重不足 只剩6000劑 11:112021/05/19 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北疫苗嚴重不足 只剩6000劑。（葉德正翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續延燒，雙北確診人數暴增，也讓疫苗供不應求，新北市衛生局長陳潤秋表示，中央提供給新北市的疫苗3萬7500劑，已施打3萬919劑，施打件數已達82.45％，目前剩餘6581劑都將優先留給醫護人員與第一線防疫與防疫旅館工作人員施打。 回應壓力 美供應海外疫苗增2000萬劑 新北新莊強力防疫聯合稽查 20人未戴口罩重罰 (中時 ) #施打 #疫苗 #新北 #6000 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 國台辦：願提供大陸疫苗 盼除政治障礙 04:102021/05/18 產業財經 聯國籲G7慷慨解囊 捐出多餘疫苗 04:102021/05/18 國際大事 巴西新冠肺炎疫苗接種速度慢 免疫人口不到1成 09:512021/05/18 國際 只需打一針 上海開始供應康希諾疫苗 10:572021/05/18 兩岸 接種疫苗怕副作用 美營養學家提5建議 04:142021/05/18 國際 金門籲中央同意自購大陸疫苗 連江縣長：盼中央慎重考慮 11:502021/05/18 生活 別拿酒精噴毛小孩 新北市府首創寵物健康生活站 10:432021/05/18 健康 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 04:102021/05/18 財經焦點 隔離人數暴增至1576人 新北檢疫隔離關懷中心持續擴編 11:292021/05/18 生活 生活熱門新聞 新北本土確診再破百例 這一區染疫人數最多！超越板橋 - 生活 新莊社區大樓住戶疑確診 社區管理中心發訊息曝第幾棟 - 生活 疫情爆、美術館區豪宅傳確診？高雄市政府10：00緊急召開記者會 - 生活 桃園增12例確診 8人足跡曾到萬華 這4班區間車乘客留意 - 生活 台電5天2度大停電 「黑鍋電廠」值班主任跳出來大曝真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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