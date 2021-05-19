新冠肺炎疫情升溫，檢改團體「劍青檢改」不滿台中高分檢署在疫情期間仍堅持進行業務檢查，發聲明譴責台中高分檢署，台中高分檢署19日雖以「確診足跡沒到員林」等理由說明，但引起基層檢察官在檢察官內部論壇痛批「什麼叫疫情還沒有擴散到員林？」，並質疑「到底是高檢署說謊，還是台中高分檢說謊？」。

疫情升溫，法務部指示檢察機關暫緩相關業務，高檢署並宣布暫緩業務檢查，但「劍青檢改」不滿台中高分檢署近日仍一再針對轄區地檢署進行業務檢查，無視轄區疫情嚴峻，18日強烈聲明譴責台中高分檢署疫情期間堅持業務檢查作法，呼籲法務部關注並評估行政監督。

對此，台中高分檢署19日說明業務檢查時程在1個月前排定，17日到彰檢業務檢查前，曾請示台灣高檢署，指示中部地區尚為2級，可由各高分檢自行斟酌，帶隊檢查督導的台中高分檢主任檢察官李慶義認為，彰檢已做好調卷、清冊工作，考量延期重作的麻煩和困擾，以及彰化地區確診者足跡分佈尚未包含彰檢所在的員林市，決定依原訂時程進行。

不過，台中高分檢的說明未能釋疑，並在檢察官內部論壇引發一波討論。有人PO文「什麼叫疫情還沒有擴散到員林？彰化重災區的溪湖、永靖、埔心，全部都在員林隔壁」，「病毒早就帶入員林了」。

另有人認為，台中高分檢指5月16日有請示高檢署，與高檢署5月15日的新聞稿內容矛盾。「到底是高檢署說謊，還是台中高分檢說謊？」。

(中時 )