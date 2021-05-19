白銀期貨報價持續走揚，續向前高每盎司29美元附近挑戰，也激勵期元大道瓊白銀（00738U）ETF近日股價一路攻堅，18日盤中一度攻上29.84元，逼近前高30.22元，今（19）日股價小幅拉回至約29元附近，元大道瓊白銀ETF研究團隊認為，貴金屬行情噴發，白銀漲勢有望超越黃金。

元大道瓊白銀ETF研究團隊指出，白銀除廣泛應用在各種工業與科技產物外，近年來，在綠色能源革命中更扮演重要地位，具備工業金屬特質的白銀後勢持續看好。因此，隨著全球景氣步入復甦軌道，白銀相對黃金更有機會發揮其大宗商品的屬性，投資人可利用追蹤白銀價格的相關ETF來做掌握。

中東地區的以色列和巴勒斯坦為爭奪耶路撒冷，爆發7年來最嚴重衝突，兩國相互發射飛彈空襲，引發避險買盤湧入貴金屬商品市場，加上美國4月物價數據大幅攀升，令市場對通膨的擔憂再起，推升黃金價格創下近4個月高點，黃金期貨6月合約來到1867.6美元，而白銀價格也創下近3個月高點，白銀期貨7月合約來到28.27美元。

元大道瓊白銀ETF研究團隊表示，相對於階段性走升的通膨數字，美國聯準會現今更關注在就業數據上，受到4月份非農數據明顯不及預期，將讓聯準會不敢貿然撤出政策支持，現在要討論縮減購債規模應還為時過早。因此，在聯準會很難表態將收緊貨幣政策，且當前實際利率趨向負值的環境下，有利於貴金屬市場延續牛市表現。

加上工業需求約占白銀總需求54.3％，所以從歷史經驗來看，當製造業蓬勃成長時，白銀價格的漲勢往往可優於黃金。且太陽能發電是當前全球各國電力政策的扶持重點，而導電銀漿是太陽能電池的主要材料，導電銀漿即占白銀總需求的10％，在未來太陽能發電持續快速發展的背景下，將同步帶旺白銀需求。

(工商 )