國內疫情嚴峻，前副總統陳建仁今天在臉書表示，由於台灣疫苗的國外採購和國內自製無法順利超前部署，防疫下半場會面臨許多亂流。再加上病毒不斷變異，「阻斷傳染途徑」的對策會越來越捉襟見絀。呼籲盡快加速提升疫苗接種率，才能完全終結疫情的威脅。

陳建仁今天在臉書貼出他在媒體的投書表示，COVID-19蔓延全球，截至2021年5月中，已超過1億6000萬名確定病例，超過330萬人死亡。導致各國封城封市、經濟蕭條，帶給全人類震撼與恐慌。

他說，台灣不封城、不普篩，採取精準策略來防疫。台灣成功的要素，包括「審慎以對、迅速應變、超前部署、透明公開、全民團結」。同時，充分應用資通訊科技、人工智慧和大數據分析，順利推動數位化防疫、紓困和振興。

台灣COVID-19抗疫的成功，陳建仁認為，應該歸功於各級政府的密切合作、防疫醫護人員的努力不懈、防護物資增產與分配團隊的快速回應，以及全民積極配合防疫。

不過他說，台灣在疫苗尚未研發上市之前的前半場防疫，是以「阻斷傳染途徑」來抑制病毒的擴散蔓延，但是，嚴謹的防疫措施雖能壓抑疫情急速上升，卻無法終結流行；更堪憂的是，疫情的持續悶燒，會導致突變病毒株的不斷發生，一再挑戰現有防疫措施的有效性，更使得既有疫苗的保護力降低。

在輝瑞、默德納、AZ、嬌生等公司的疫苗陸續上市後，他認為，下半場的防疫主軸，已經由「阻斷傳染途徑」的單線進行，演進為同時「提升族群免疫力」的雙管齊下！

但陳建仁指出，由於台灣疫苗的國外採購和國內自製，無法像口罩等防護物資一樣，順利超前部署，所以在防疫下半場的勝負決戰中，就會面臨許多亂流。再加上病毒不斷變異，不斷提升傳染力，「阻斷傳染途徑」的對策會越來越捉襟見絀。

台灣自4月下旬起，連續發生華航機師與諾福特酒店群聚、獅子會友群聚。宜蘭遊樂園群聚、萬華茶藝館群聚等大規模擴散事件，累積本土病例數驟增至883例，快要達到累積境外移入病例數的1081例，中央流行疫情指揮中心也已宣布台北市與新北市進入三級警戒。

他說，全國同胞應該繼續加強邊境檢疫、強化接觸追蹤、落實居家隔離、踐行衛生守則、保持社交距離、減少群聚活動；「更重要的還要盡快加速提升疫苗接種率，才能完全終結疫情的威脅」。

(中時 )