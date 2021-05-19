今天大聯盟場上天使繼續對決印地安人，而早前傳出主炮「神鱒」卓奧特(Mike Trout)因跑壘拉傷右小腿，經過檢查後確定要休息6到8週時間，所以他今天沒有上場，這對天使來說無疑是重大打擊，不過他們還有「那個男人」扛下第二棒重任，那就是天才「二刀流」大谷翔平，相信他在關鍵時期會為球隊打出適時的一擊，而他今天又做到了！

Running out of ways to describe how incredible Shohei Ohtani is ...



ANOTHER HOME RUN ☄️



(via @Angels)pic.twitter.com/RQiq0EqR8m — ESPN (@espn) May 19, 2021

今天先發投手希尼(Andrew Heaney)1局就慘遭印地安人打爆，先被拉米瑞茲(Jose Ramirez)敲出2分打點全壘打，這也是他本季第12轟，火力驚人，再來H.拉米瑞茲(Harold Ramirez)因對方二壘手守備失誤上壘，雷耶斯(Franmil Reyes)和羅薩利歐(Amed Rosario)兩人雙雙回本壘得分取得4：0領先。

接著我國好手張育成以先發第八棒先發上場，他擊出右外野高飛犧牲打，雖然遭接殺但H.拉米瑞茲衝回本壘拿下第5分，比數繼續擴大到5：0，這時天使已換下先發投手，不過到1局下半大谷翔平毫不客氣立馬討回分數，一棒擊出接近甜蜜點的中外野方向全壘打，這球比起上一場的大壞球，揮棒可說是行雲流水一氣呵成，這球速度是111.9 mph，對他來說毫不費力。

而這也是他本季第14轟，更是連續三場開轟，近期火燙手感幾乎無人能擋，現在仍暫居全壘打王位置，而緊接著在第4局他又敲出一壘安打，目前火力是驚人的2打數2安打1分打點，接著天使下一棒繼續上壘，輪到厄普頓(Justin Upton)時他也一棒敲出2分炮將比數拉近到4：5，目前他也有7轟表現，而壘上的大谷翔平也回本壘得分！

本季大谷翔平打擊表現超強，共計153個打數敲出41支安打、14發全壘打、貢獻33分打點，打擊率是優秀的.268，投球表現部份仍維持1勝0敗，25.2局送出40次三振，投手自責分率2.10、每局被上壘率1.21都還不錯，但相比投球現在大家更被他的打擊表現吸走，因為本職投手的他已經暫居全壘打王，全世界都在看他能打到什麼高度！

(中時新聞網)