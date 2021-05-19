近來本土疫情爆發，使得國內疫情陷入緊張，又發生全台兩次大停電，種種問題也引發藍營要求總統蔡英文必須重新檢討能源政策，經濟部長王美花應立刻辭職下台。媒體人羅友志昨(18日)晚間在臉書建議「衛福部長陳時中跟王美花必須犧牲一個！」此話一出，引起許多網友熱議，但不少人都說，「小孩才做選擇，我誰都不要，都給我滾」。

繼513大停電，17日因興達電廠再傳意外，再次啟動分區限電。對此，國民黨表示，台電一周內大停電2次，凸顯台灣電力不足，蔡政府信用破產，經濟部長王美花無能，要求蔡政府必須重新檢討能源政策、王美花應請辭下台。

而羅友志18日在臉書寫下，「肺腑之言的建議：陳時中跟王美花必須犧牲一個。妳，自己想想」。這篇貼文曝光後，已有超過300名網友留言，部分網友都直言，「一週停2次電，為何不能二位一起犧牲」、「友志哥，小孩子才做選擇」、「二個一起處理掉好了」、「太客氣了應該兩個都要犧牲掉」、「真難選擇...沒有以上皆犧牲嗎？」但也有人說，「都已經用（妳）了」，認為答案相當清楚。

另外，還有網友點名內閣總辭改組會比較好、成年人不做選擇題，果斷一點，整個黨都開鍘，一個都不留、可以2個嗎？1個很難決擇喔。

(中時新聞網)