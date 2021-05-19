全國停課至28日，家長可請防疫照顧假但不支薪讓議員質疑形同虛設，桃園市長鄭文燦19日在議會答詢時表示，防疫照顧假應該要立法，勞動部也可以採取部分補助政策，因為牽涉跨縣市工作問題，按照社福標準桃園補助限定桃園市民，認為應該採取全國一致的政策，將向勞動部建議，由中央統一來決定實施方式。

議員黃婉如質詢時表示，疫情嚴峻，教育部宣布全國停課，但家長請防疫照顧假沒有薪資，不少人只好請爺爺奶奶代為照顧，她擔憂銀髮長輩抵抗力弱，萬一不小心染疫更麻煩，民眾為了養家活口，改請特休或甚至偽造文書請病假，防疫照顧假等同虛設，要求「五星級市長」，從桃園做起，站在勞工立場，由市府編列預算補助請防疫照顧假的勞工。

「我贊成防疫照顧假要立法，勞動部可以採取部分補助政策！」鄭文燦表示，防疫照顧假如何採取補貼政策，應該是全國一致的，因為牽涉到跨縣市上班的問題，但按照社福標準，桃園補助限定在桃園市民，所以應該由中央統一來決定防疫照顧假的實施方式，會向中央建議。

鄭文燦不諱言，這次停課讓很多家長有防疫照顧假的需求，強調事業單位不得拒絕勞工申請防疫照顧假，目前有些事業單位開始陸續申請，市府會追蹤掌握狀況。

(中時 )