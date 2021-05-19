苗栗確診者曾攀登谷關七雄，谷關溫泉街山產餐廳生意冷清。（王文吉攝）

梨山賓館宣布停業，隨即爆出平等國小9成師生有萬華足跡史。（王文吉攝）

苗栗48歲男子日前確診，疫調揭露他曾到台中和平谷關登山，今日又爆出平等國小女籃隊北上參賽，全校超過9成師生有萬華足跡史，其中4名學生及1名家長出現上呼吸道症狀自行採檢。和平區接連陷疫情恐慌，遊客卻步，包括梨山賓館、谷關多家溫泉飯店陸續宣布停業。

梨山賓館宣布5月20日休館至5月28日，副總林閔政表示，公司內部昨開會討論認為疫情嚴重，遊客不敢上山，同仁服務也怕怕的，為了一座山考量，決定暫停營業。他也坦言，近日受疫情影響，訂房銳減，宣佈休館後，已通知訂房的顧客延期或退房，大家一起加強防疫。

梨山賓館宣布休館，今上午即爆出環山部落平等國小全校超過9成師生有萬華足跡史，當地9家民宿及接待家庭全都停業。和平區除梨山風景區受疫情衝擊，同樣在中橫公路的谷關溫泉區街道近日冷冷清清，不見國旅爆發的盛況。在本土疫情升溫後，惠來谷關、神木谷假期飯店、四季、麗池、露泉等多家飯店宣布停業5天。

惠來谷關副總尹敬倫表示，近日團體客人紛紛取消行程，訂房率不到2成，我們也無法得知遊客是否有萬華等疫區接觸史，基於防疫考量，多家飯店陸續宣布暫停營業，並通知自由行旅客退訂，部分飯店員工也採分流上班。

(中時 )