陸姓大貨車司機2018年間連開22天車，打瞌睡撞死2名國道警及1名司機，桃園市政府隨後進行勞檢，發現陸男所屬景山集團等相關13公司均違反勞動基準法，統一開罰10萬元。13公司不服提告，台北高等行政法院認為，不分情節輕重一律開罰10萬元部分，有裁量濫用違法情事，判決撤銷。

2018年4月23日發生3死車禍後，桃市府對景山集團相關的寬利興業、景隆通運、永益通運、龍景貨櫃、統成通運、中國通運、中南海通運、景山貨櫃、景榮通運、政邦公司、一中交通、聯全通運、通閔公司13家公司勞檢，發現均有違反1例1休或工時連續超過12小時等規定，其中更有員工連續上班33天沒休假。

桃市府後依違反勞基法，對肇事司機所屬的聯全通運裁處10萬元、50萬元、50萬元3筆罰鍰，另對其餘12家公司裁處13筆10萬元罰鍰，並全部公布姓名；曾有社運人士質疑金額過低，13家公司則不服裁罰，提起行政訴訟。

13家公司主張，桃市府是因輿論大力非難景山集團各關係企業，於2018年4、5月間密集勞檢，若發現稍有違規便重罰對待，是為順應民意，欠缺手段與目的間的合理連結關係；大部分公司違規情節不一，卻統一挨罰10萬元，有裁量怠惰情事，請求撤罰。

桃市府解釋，3死車禍發生後，涉案公司備受社會關注，違規也嚴重影響勞工身心健康、造成過勞，足認情節重大，若只以首次違規2萬元的標準裁罰，對比各公司資本額，金額顯然過低，受罰風險與所得營業利益無法平衡，也有失社會觀感，無法期待或嚇阻立即改善。

北高行認為，聯全通運2014至2016年間曾因違反勞基法4度挨罰，卻未及時修正，進而引發陸男疲勞駕駛肇事的憾事，桃市府依違反1例1休、工作超時各裁罰50萬部分並無違誤；另通閔公司2014、2015年間也2度違反勞基法挨罰，這次是第3次違規，裁罰10萬元合乎裁罰標準，這2筆均予以維持。

不過，其他挨罰的關係企業，與聯全通運是不同的權益主體，聯全通運違規事實與其他公司受責難程度無關，況且包含聯全通運的10萬元罰鍰在內，都發生在車禍事件之前，不能將車禍納入罰鍰額度考量，一律開罰10萬元已屬裁量濫用違法，故判決撤銷，另本件不是不罰而判撤銷，公布姓名處分予以維持。

(中時 )