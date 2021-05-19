亞東醫院今第三次採檢 確診者目前狀況持平 11:192021/05/19 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 亞東醫院今對匡列對象第三次採檢。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞東醫院於5月10日收治1名急診病患，13日回溯曾到萬華感染熱區，14日確診為陽性重症個案，經擴大採檢同病房病患與接觸照顧者，檢出9位確診；17日1名86歲確診者病逝；18日2名護理師二次採檢時呈陽性反應，累計11人確診。今（19）日院方排定第三次採檢，上午已陸續進行。 亞東醫院表示，目前院內10名確診病患含首例重症病患狀況持平，匡列對象今天進行第三次採檢，上午起已陸續進行採檢。 (中時 ) #採檢 #亞東醫院 #新冠肺炎 #台灣 #確診者 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 新北本土確診再破百例 這一區染疫人數最多！超越板橋 - 生活 疫情爆、美術館區豪宅傳確診？高雄市政府10：00緊急召開記者會 - 生活 台大醫院10員工確診 院方宣布不收新冠輕症患者 - 生活 朝陽科大1學生確診 校方證實了：緊急大消毒 - 生活 - 旺報 桃園增12例確診 8人足跡曾到萬華 這4班區間車乘客留意 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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