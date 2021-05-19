亞東醫院於5月10日收治1名急診病患，13日回溯曾到萬華感染熱區，14日確診為陽性重症個案，經擴大採檢同病房病患與接觸照顧者，檢出9位確診；17日1名86歲確診者病逝；18日2名護理師二次採檢時呈陽性反應，累計11人確診。今（19）日院方排定第三次採檢，上午已陸續進行。

亞東醫院表示，目前院內10名確診病患含首例重症病患狀況持平，匡列對象今天進行第三次採檢，上午起已陸續進行採檢。

(中時 )