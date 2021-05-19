台南市長黃偉哲今早防疫記者會偕同各局處首長針對文化、警政、教育相關訊息公布相關疫情因應政策，宣布台南市各古蹟景點、藝文場館及公共圖書館同步閉館至28日，原定將於6月26日舉行的月津港燈節，復辦緩議，台南市美術館今天中午12點也同步休館。

文化局長葉澤山表示，台南市共有57處博物館與藝文場館即日起進行閉館至28日，其中也包括所轄古蹟、美術館與文化中心等文化藝文場館，這段時間也將進行古蹟歲修；此外，台南市45處公立圖書館也閉館至28日，但閉館期間仍提供線上借閱服務，鼓勵民眾線上預約書籍（每次5本），線上電子書也歡迎民眾多加利用，圖書館將提供單一窗口取書，並延長還書時間至6月30日。

文化局表示，昨日本土240例確診較前日稍降，唯疫情是否趨緩，仍須數日觀察。黃偉哲也表示，雖然目前台南未達三級警戒，尚無須關閉古蹟景點、文化中心及各園區展館，但台南願以更高標準保障市民朋友的健康，因此決定市府轄管之各藝文場館、古蹟及圖書館，自即日起至28日閉館進行歲修，以便後續疫情緩和重新開館後，提供市民朋友及國人遊客更完善服務。

教育局長鄭新輝表示，台南線上同步與非同步系統都已整備完成，昨日線上流量暴增60倍，今天一早瀏覽人次來到18.2萬，台南市學童僅13.5萬人，顯示當中有不少其他縣市師生也關注台南線上教學，截至目前為止都順暢。

(中時 )