大陸全國碳排放權交易市場啟動步入倒數計時。據《中國證券報》援引上海環境能源交易所總經理劉傑透露，目前全國碳市場已完成交易系統、註冊登記系統、資料包送系統等支撐系統的建設，正在積極推進配額分配、系統測試等相關工作，6月底前將正式啟動上線交易。

報導指出，大陸全國碳市場第一個履約週期預分配配額將於近期正式發放，屆時，全大陸各省級生態環境廳核對企業配額發放數量，將配額分別發放至本省（市）重點排放單位登記帳戶。大陸全國碳市場建設已經進入關鍵階段。

(旺報 )