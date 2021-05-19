大陸女演員孫儷出道18年，憑著戲劇《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》和《那年花開月正圓》走紅兩岸演藝圈，私底下的她也多才多藝，平常熱愛抄寫書法，作品還參與書法大師童衍方的展覽，工整的字跡曝光後，被大批網友稱讚：「娘娘真是德才兼備。」

孫儷16日在微博PO文表示：「童老師的個展，我也去湊熱鬧了，感謝童老師的鼓勵。」原來她去參觀「國寶大師」童衍方的展覽，自己的一件書法作品也有參與其中；事實上，童衍方是大陸畫院畫師、國家一級美術師，在各個書法相關團體擔任要職，是海派篆刻的代表人物之一，在藝術領域的地位崇高，稱得上國寶級人物，所以作品能被他肯定又能登上其展覽，可說是相當不容易。

孫儷參展的書法作品，字跡被網友盛讚。（圖／微博＠孫儷）

同時，孫儷也PO出自己掛在牆上的「般若波羅蜜多心經」書法作品，字數將近300字，全文的字跡均非常工整、有生命力，加上金色印花的背景，水準之上的好字完全不輸專業書法大師，網友忍不住留言狂讚：「娘娘厲害了」、「寫得真好」、「儷儷什麼時候辦個展？」、「字如其人」、「你好棒」、「不得了了，以後是書法家了，我高攀不起」。

孫儷一直都有早晨寫書法靜心的習慣，偶爾會在社群網站分享作品，媲美大師的工整字跡就常被誇讚；除此之外，孫儷的長項還有演戲、插花、跳舞等，喜歡在工作之餘將生活排得充實又精采。

(中時新聞網)