本月13日及17日全台兩次大停電，分別為人為疏失及故障跳機，尤其是身處C、D組的民眾，在短時間內停電兩次，可以說是怨聲載道，不過家住在「H組」的知名作家吳淡如，除了推測自家不會停電的原因，更看好H組未來將成為房價持穩的指標。

吳淡如表示住的地方兩次都沒有停電，一查才發現住在H區，至於為何是H區沒有停電？她表示明明只是一個小社區，而且距離醫院和電廠都有一段距離，不過根據柯南精神推測，可能與社區裡有棟白色建築物有關，質疑很可能是政府的檔案室，至於裡面保管的究竟是什麼東西？她表示：「裡面保管什麼？別問我，我也想知道」。

其實台電將全台用戶分為A、B、C、D、E、F、H、I、J等9組，因為H組為國防、交通、醫院、政府機關等重要場所，因此吳淡如到售屋網站搜尋時，才會發現H組原來不會停電，這也讓她表示：「蠻感謝被列入H區，但是不太明白為了什麼。有些事不明白，也還不賴」，更強調：「H組以後應該也會成為房價持穩的指標吧。」

對此，網友也紛紛留言：「我家附近是政府機關也是H組的」、「以後買房真的要看電表在哪一區了」、「不一定啊，如果住在醫院、車站、軍區附近，也就是重要設施附近，即使C、D、E、F組也是不太會停電」、「我家也是H，也是小社區，我也不明白，好事一樁就是了」。

(中時新聞網)