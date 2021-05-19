修平科大學生林亞璇獲得今年總統教育獎。（教育部提供／林志成台北傳真）

教育部今天公布今年總統教育獎得獎名單，共有56名學生獲獎，他們預計7月9日在總統府接受蔡英文總統頒獎。獲獎學生中，年齡最小是11歲的國小組高雄市曹公國小李沛玹，年齡最大則是45歲的大專組修平科技大學林亞璇。

教育部表示，今年總統教育獎，全國共推薦報名408人，創歷年新高；經審慎初選，175人進入複選，最後有56名學生獲得殊榮，包括大專組8名、高中組12名、國中組18名及國小組18名。

總統教育獎得主，大專組每名可得25萬元獎助學金、高中組每名20萬元，國中組及國小組每名15萬元；進入複審而未獲獎者，也將頒發「奮發向上獎」獎狀，及每人2萬元獎助學金，以資鼓勵。

今年獲獎者中，45歲的林亞璇是年齡最大者。她3歲時不慎從五樓墜下，胸部以下完全癱瘓，終身必須依靠輪椅行走。但她在困境中力爭上游，展現潛力。

林亞璇高中就讀彰化和美仁愛實驗學校，受校內健力國手影響，希望能代表國家出國比賽，也一圓坐飛機看世界的夢想，主動加入健力社團，努力練習，只可惜高中三年一直沒機會選上國手，畢業後只能含淚放棄。

工作3年後，因緣際會重返母校健力隊，她每天下班從台中騎三輪摩托車到彰化和美練習，來回五十多公里，風雨無阻，終於在1999年選上健力國手，代表國家出國參加亞運比賽。

為了圓夢，她只能以打零工培養健力夢想，儘管每天只睡五個小時，也時常和隊友二人合吃一個便當，但深信「只要努力付出，一定會有收獲」，持續至今21年。

1999年，林亞璇獲選健力國手，開始代表國家出賽，至今出戰過5次帕運、6次亞帕運、7次世界盃等三十多場國際大賽，排名世界前十。

2004年雅典帕運比賽中，一位復健師對她說「無論妳再怎麼努力都不可能拿金牌」，因為健力運動靠的是腰力，胸椎損傷的林亞璇，腰根本無法施力。復健師的話讓她受到嚴重打擊，但她

仍不甘心放棄多年來的辛苦付出，決定轉念，不求奪金，但求自我超越，在2011年取得世界輪椅運動會金牌，目前為2021年東京帕運健力國家代表隊培訓選手。11歲的李沛玹是今年年紀最小的得獎者。她6歲時罹患惡性腦腫瘤，經醫生評估必須開刀取出腫瘤，還要用放射線治療2個月，搭配化療一整年，才能把全部治療完成。治療的過程非常艱辛，身體常常有頭痛嘔吐的狀況，而她小小的手臂上也充滿抽血的針孔。

即使如此，李沛玹仍然非常珍惜上學的時光，只是因放射線治療造成她記憶力缺損、反應動作慢，要比同學多花好幾倍的努力，才能跟上大家。在回家後，李沛玹也勤於複習學校的課業，並在老師的鼓勵及自己的努力下，一到四年級的月考成績，都保持在一定的水準，一年級時還被同學推選為當年度班級模範生。

(中時 )