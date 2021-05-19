YouTube當機狂轉圈圈 網友崩潰：缺電缺水缺YT

影音平台YouTube疑似故障，稍早有網友在PTT發文爆卦「youtube水管斷線」，無法連線，好奇是不是因為疫情大家都居家的關係；而臉書搜尋「YouTube當機」更是目前臉書人氣最高的搜尋關鍵字。
此事引發網友熱議，紛紛表示「壞惹」「哭啊」「X你X媽的，記者會看一半斷掉」「轉圈圈，哭」，並酸說「缺電缺水缺YT」，只好到臉書看直播，有人則是以為自己的網路壞掉，但也有人說仍聽歌。
而因疫情嚴峻，全台學生今日起都在家遠距上課，恐怕也是一陣崩潰，無法順利上課。
(中時新聞網)
影音平台YouTube疑似故障，稍早有網友在PTT發文爆卦「youtube水管斷線」，無法連線，好奇是不是因為疫情大家都居家的關係；而臉書搜尋「YouTube當機」更是目前臉書人氣最高的搜尋關鍵字。
此事引發網友熱議，紛紛表示「壞惹」「哭啊」「X你X媽的，記者會看一半斷掉」「轉圈圈，哭」，並酸說「缺電缺水缺YT」，只好到臉書看直播，有人則是以為自己的網路壞掉，但也有人說仍聽歌。
而因疫情嚴峻，全台學生今日起都在家遠距上課，恐怕也是一陣崩潰，無法順利上課。
(中時新聞網)
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