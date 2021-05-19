雙北宣布高中以下學校停課不停學，台北市長柯文哲自豪的酷課雲，就因系統負載過量開放首日就大當機，議員許淑華揭露，大當機的原因是系統上線入口有「30秒500人」限制，超過就會當機，教育局竟花1千萬搞烏龍，關鍵時刻大落漆。

許淑華表示，台北市昨天很有自信的喊出要用酷課雲「停課不停學」，然而今天一早就收到系統當機登不進去的災情，經過我瞭解後，酷課雲根本是砸大錢搞烏龍。

許淑華指出，酷課雲之所以大當機，原因出在系統上線入口有「30秒500人」的限制，如果同時超過500人登入就會像今天一樣當機，因此教育局緊急宣布採分區分流方式處理。

許淑華痛批，但這個人數限制在宣布停課不停學前不知道嗎？大當機顯然是教育局缺乏評估的結果，酷課雲的經費從2017年只有480萬，到2021年已有1160萬，難道都沒有進行系統壓力測試，竟花1千萬元搞這個烏龍，到現在還要用分流方式才能登入！

許淑華怒轟，教育局的慢半拍不作為，才產生今天酷課雲亂象，更凸顯的就是市府做事缺乏考量，這完全呈現了市府團隊平時散漫不已，關鍵時刻大落漆的狀況，柯文哲過去曾不斷強調執行力，在這次的酷課雲事件中，真的顯得格外諷刺。

許淑華強調，現階段雖可以用Google meet或 Microsoft Teams帳號登入達到分流效果， 但在疫情尚未緩和的情況下，未來可能都要線上授課，因此建議教育局，在2天內系統建置程式調整將登入人數限制從500人增加至1500到2000人才可以。

(中時 )