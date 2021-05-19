周二美股震盪收低，科技股走跌。台積電(2330)今日開低，台股開低後震盪，早盤倚靠航運、鋼鐵等前波最強勢的傳產股上攻力挺，TFT面板的友達(2409)、群創(3481)也續漲支撐，台股在昨天大漲792點後，今早一度回跌逾百點，但多頭力守16000點，盤中跌幅也有所收斂。

大型科技股反轉走低，以及美國4月新屋開工數急跌使市場信心受挫，美股三大指數全面收黑，道瓊工業指數下挫267.13點或0.78%，以34060.66點作收。標準普爾指數跌35.46點或0.85%，收在4127.83點。那斯達克指數下滑75.41點或0.56%，收13303.64點。

台股今早大型電子股不振，指數最低16009點，最高16273點，高低點達264點，在周二的大漲行情後，轉為震盪格局。

台股周二在電金傳產全面猛攻，單日大漲近800點創史上最大漲點紀錄；但因美科技股不振，台積電早盤開低，聯發科(2454)、聯電(2303)等也回到整理格局；今早仍由本波本土疫情爆發才從高點回檔之航運、鋼鐵大漲撐盤，貨櫃航運的長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)延續大漲行情，中鋼(2002)、中鴻(2014)續領軍鋼鐵股，原物料相關的華新(1605)、台玻(1802)上攻，友達、群創、彩晶(6116)也續漲；整體來看，前波強勢股持續上攻，台股今日成功力守一萬六千點關卡，隨著傳產續強，金融股指數逐步回到平盤，也使得台股盤中再度翻紅。

回顧昨天，周二台股在外資等法人回補帶動，強彈792點，寫史上最大漲點。

受外資回補、融資大減加上美國疫苗有望來台激勵，電子、金融、傳產股全面反彈，台股加權指數昨天以16145.98點作收，強漲792.09點，創史上單日最大漲點；三大法人同步買超，合計買超298.17億元。

法人指出，雖然疫情變數仍在，但外資籌碼偏向正向，指數出現跌深回彈，並站回半年線，短線回探壓力趨緩。今日尾盤為台指期結算，預計順勢結算，今早守穩16000點關卡後，後續仍待觀察外資等法人籌碼的變化。

(時報資訊)