據美國石油協會(API)所公布的最新數據顯示，截至5月14日當周，美國原油庫存增加62萬桶；加上美伊兩國的核協議談判，令伊朗可能重返供應市場，引發盤中油價賣壓出籠；周三(5/19)截至台北時間上午11點10分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.72美元，報每桶64.77美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨下跌0.73美元，報每桶67.98美元。(商品行情網)

(時報資訊)