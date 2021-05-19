有鑒於全球半導體產能嚴重不足與電動車電池為市場新趨勢，日本政府正快馬加鞭打算增加國家預算，用來提升這些晶片與電池產品的產量。

根據日經新聞（Nikkei）19日報導，在這份預定最早6月初就要定案的政府預算施政藍圖中，日本政府將大力發展並投資電動車電池產業。

日本車商因為缺少晶片可用，不時傳出被迫關廠消息。同時，汽車產能減少也會直接影響到出口項目，進而波及自身經濟發展。而這也讓日本政府，不得不必須正視晶片短缺的嚴重性。

根據了解，日本打算擴增目前僅2000億日圓，約18.4億美元金援基金，用來支持日本晶片業者生產活動，並協助加大先進半導體產能。同時，日本政府這次會將重心放在企業資本支出上，例如邀請美國製造商者來日本當地投資，也可藉此好好強化日美雙方晶片供應鏈。

至於廣泛用在像電動車，5G，以及人工智慧等未來明星產業的新一代功率半導體，日本政府也信誓旦旦表示，2030年之前要拿到全球約四成的市佔率。

(時報資訊)