5月份台股受到新冠疫情本土確診案例爆發，與先前美國通膨疑慮影響等，在兩大利空因素壟罩下，台股呈現大幅拉回，以技術面來看，大盤在5/12與5/17分別下跌至15,165與15,159後反彈，短線台股呈現箱型區間整理，法人資金自本周起分別轉向買超，顯示台股底部在15,000點支撐性相對較強，後續仍要持續觀察台灣本土疫情的發展與控制進度。永豐台灣ESG永續優選基金經理人賴建亨表示，這波疫情帶來指數大幅拉回，成為台股投資動能重新洗牌的重要關鍵，新冠疫情未平息使得居家辦公(WFH)需求持續成長，帶動下半年半導體與電子旺季效應可期，強化台股先蹲後跳的實力與本錢。

賴建亨指出，依基本面觀察，市場原先較保守的面向，如：中國5G手機市場存在超訂(Overbooking)現象，這是早在預期的情形，短期訂單庫存修正在所難免，但新冠疫情持續與WFH的需求不變，半導體大廠包括，英特爾、超微等，下半年均將推出新的PC/NB平台，屆時可望更進一步刺激市場半導體與電子產品旺季需求向上提升。

短期雖然受到本土疫情影響，研判電子股價仍偏向區間整理盤，賴建亨指出，全世界晶片仍處於短缺狀態，半導體在5G、Wi-Fi 6、HPC(高效能運算)、AI與車用電子等需求帶動下，今年下半年至明年度，長線發展看好。此外，中美兩國的基礎加強建設進度持續，搭配航運、海運供給短缺，造成原物料價格持續上漲，鋼鐵、玻璃、水泥、航運等產業報價均持續向上，在近期外部環境利空因素造成殺盤後，相關產業長期投資價值再度浮現。傳產在今、明年全球經濟年成長率預期值仍分別維持在6%與4.4%的展望下，景氣擴張仍處於正向循環，基建相關產業推動與營運向上趨勢。

據統計，5月截至18日止，自營商賣超383億元，投信買超74億元，外資賣超501億元。

(時報資訊)