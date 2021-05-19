生醫族群今日持續回檔修正，台微體(4152)明打入全額交割並分盤交易，今日股價跳空鎖在跌停板61.8元；興櫃檢測族群空方賣壓沉重，金萬林(6645)跌幅逾12%、博錸(6572)、普生(4117)跌幅都在1成以上，疫苗題材的高端疫苗(6547)跌幅在6%左右、國光生(4142)跌幅在2%左右。不過，立康(6242)、保瑞(6472)、順藥(6535)及藥華藥(6446)及生華科(6492)等逆勢鎖在漲停板，成為生醫族群的亮點。

台微體2021年首季的營業收入為新台幣3,762萬元，年增214.2%，營業費用為新台幣2.5億元，年增加13%，淨損為新台幣2.2億元，每股淨損為新台幣2.39元。台微體已確認在6月與美FDA進行術後長效止痛藥物TLC590的二期試驗結束會議(End-of-Phase-II meeting)，另外，關節炎長效止痛藥物TLC599三期試驗「EXCELLENCE」如期良好地進行中。

生華科總經理宋台生則說，台灣這一波疫情重症比例較過去高，是否和病毒株變異有關可能還要了解，而Silmitasertib的作用機制正是阻斷病程加遽和減少肺部發炎反應，這已經在接受緊急臨床試驗的美國新冠重症病患具體體現。這名患者是在使用包括瑞德西韋、地塞米松、兩種抗生素和抗凝血劑等藥物治療都沒有效的情況下，接受Silmitasertib的治療，在第一次給藥後患者就明顯好轉不需要再使用氧氣設備，治療五天就康復出院，希望Silmitasertib能在台灣新冠患者身上重現療效。

(時報資訊)