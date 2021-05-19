谷歌公司宣布將深化與Shopify的合作關係，讓Shopify平台上170萬個賣家更容易接觸到谷歌搜尋引擎和其他谷歌產品上的消費者。

受此消息激勵，加拿大跨國電商公司Shopify周二在紐約證交所掛牌的股票逆勢上漲3.37%，收在1,133.36美元，盤中一度站上1,152.57美元。

谷歌和Shopify正試圖強化迎戰亞馬遜的競爭力。亞馬遜與谷歌在搜尋廣告業務的競爭越來越激烈，這些商業方面的查詢通常意味著消費者購物的意願很高。根據eMarketer的分析報告，亞馬遜今年在整體搜尋廣告市場的占有率將達到19%，仍遠遠落後谷歌的約57%。

谷歌在周二召開的軟體開發者大會Google I/O上宣布這個消息，但未提供更多相關的細節，僅表示將允許Shopify的業務出現在谷歌搜尋、地圖、谷歌智慧鏡頭（Google Lens）和YouTube上，只需要「點擊幾下」即可。

谷歌在官網上表示，這將使Shopify商家的產品更容易在谷歌的各種平台上被發現。

此外，谷歌亦發布其他強化的電子商務功能，例如當用戶打開新頁籤（tab）時，谷歌的Chrome瀏覽器會持續顯示購物車，讓用戶可以在執行其他工作後回到購物活動上。

(時報資訊)