台灣疫情嚴峻，本土確診案例連日暴增，單日從16例、29例、180例，飆升到206例、333例、240例，每天破百例的病毒蔓延，叫民眾心慌慌。為嚴陣以待，許多公司都會自備酒精，提供給員工進出消毒，不過臉書社團「爆廢公社」有一名女網友的公司實在太狂，門口擺放的消毒裝置，不說讓人還以為是加油站常見的「洗車場」，叫不少網友看了超驚豔！

據臉書社團「爆廢公社」該文指出，原PO表示現在進出公司前都要消毒，不過公司似乎別出心裁，使用了宛如「洗車場」的吸睛裝置，讓消毒噴霧四面八方的往員工身上噴灑，病毒無所遁形。

進出公司須先以「洗車場式」消毒，員工笑翻納悶洗人還洗車。（圖／臉書_爆廢公社）

由於原PO從來沒看過這麼狂的消毒設備，因此忍不住貼出照片自嘲「但裝這個會不會像洗車？」「消毒噴霧」、「我是小車車」，更笑問「到底是洗人還是洗車！」

該裝置照一出，隨即也引發網友熱議，不少人笑翻驚呼「這好狂，太帥了」、「想像你是在走星光大道」、「應再加滾輪刷和吹風機」、「我這個自然捲會瞬間崩潰」、「可順便把摩托車牽進去洗耶」，還提議公共場合應該各個出入口都要有「覺得這很讚耶！各大門口應該裝」。

不過也有人越想越不對，提問「噴的是酒精嗎？」倘若是「消毒完會濕身」、「全方位無死角幫員工消毒，只是這樣進去是不是還要自備吹風機啊XD」，對此原PO也一一答覆，指消毒噴霧是酒精成分無誤，所以「明天要穿深色」，以免淺色衣服沾溼易曝光。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)