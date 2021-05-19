因應新冠肺炎升溫，春水堂配合政府防疫政策，除全台分店進行「實聯制登記」，及相關顧客、員工健康管理之外，將於5/20調整全台分店營業時間，並推出外帶自取8折優惠，讓消費者可以在家安心用餐。

春水堂表示，配合政府防疫政策，自5月12日起，全台分店已進行「實聯制登記」，請顧客進店前配合QR code或紙本擇一實聯制登記，若體溫超過37.5度者請勿進店，並配合手部酒精消毒、確實配戴口罩。員工上班前則需落實消毒、測量體溫、自主健康管理。同時定時消毒店內環境，以維護員工與顧客健康。

顧客點餐與等待取餐時，排隊動線請依照店內提醒，確實保持社交安全距離；顧客進店內用時，請配合現場人員座位安排，並於室內全程配戴口罩，用餐期間除外。另外，春水堂全台分店於內用區增設檔板，或採取社交安全距離安排用餐座位，以落實顧客用餐安全管理。

春水堂全台分店自5月20日起至6月8日止，調整營業時間為中午12點至晚上8點，但全台各百貨分店，則以各百貨營業時間為主。同時推出全品項飲品、餐點(茶具、茶葉除外)「外帶自取」享8折優惠，鼓勵顧客多多在家用餐，春水堂將全力配合政府防疫政策，帶給顧客安心餐食環境。

(工商 )