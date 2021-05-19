有些男人在人群中非常亮眼，讓人不知不覺就被吸引，星座運勢網站「星座上上簽」分享，巨蟹座、天蠍座、獅子座的男人充滿魅力，很容易吸引女生的目光，不但擁有很多異性好友，桃花運也總是很旺，非常受到女生們的歡迎。

▍1.巨蟹座

巨蟹男可說是女生們共同的好朋友，他們比一般男生溫柔，心思又很細膩，常常會做出很多貼心的事情，所以巨蟹男通常會有許多紅粉知己，不一定是有曖昧關係，能夠真心暢聊的女性朋友也不少。巨蟹男不但個性好，通常也擅長做菜、做家事，是大家心目中的好男人，他們又很懂女人心，可以當個稱職的傾聽者，所以非常受到女生們的歡迎。

▍2.天蠍座

天蠍座本身就具有神祕的吸引力，天蠍男在這股魅力中又帶點性感，有時活潑、有時可愛，這些特質都撩起異性對他們的好奇心。天蠍男覺得「男人不壞、女人不愛」，所以在曖昧或戀愛時特別會玩把戲，給人一種若即若離的感覺，讓人更想得到他，桃花運特別旺。

▍3.獅子座

獅子男充滿自信，總是散發一股貴族一般的霸氣，不但看起來很陽光，還充滿華麗感，因此很容易吸引女生的目光。而且他們男人味十足，對女生很紳士，又願意付出，認為自己在女生面前應該是個英雄角色，願意照顧、保護對方，讓身邊的女生不知不覺都愛上他。

(中時新聞網)