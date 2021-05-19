日本放送協會（NHK）針對台灣疫情報導指出，台灣疫情急速擴大，但截至17日止，完成接種第一劑疫苗的比例僅0.9%，如何推進疫苗接種進度成為防疫課題。

台灣昨天新增240例本土病例、5例境外移入，另有兩例死亡，至今累積14人病歿。

NHK報導，台灣面對急速擴大的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，5月19日起原則禁止沒有居留證的外國人入境、所有學校改採遠距教學等，推出各項防疫措施。

然而在疫苗接種方面，截至17日止，完成接種第一劑疫苗者約22萬人，僅佔總人口2350萬人的0.9%。

台灣當局雖從國外進口約2000萬劑疫苗，但實際到貨的僅約30萬劑，且尚不清楚下一批疫苗何時才會到貨。

總統蔡英文對此表示，政府透過各種管道向國外購置的疫苗會陸續到位，希望7月底以前供應第一波國產疫苗。

根據報導，台灣疫苗接種進度緩慢，目前到貨的疫苗是英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗，從3月22日開始為醫療工作人員等優先施打。但因國外施打AZ疫苗後陸續出現血栓等副作用，部分國家暫停施打AZ疫苗，而台灣當時因疫情穩定，民眾對接種疫苗意願不高。

為避免疫苗保存期限到期，台灣4月下旬起開放非優先接種對象也可自費施打；5月起疫情擴大，希望接種疫苗者也大增，5月14日首度單日接種超過3萬人，也因此暫停受理預約自費接種。

但即使台灣把目前所有的疫苗都打完，也僅能讓總人口的1.3%接種第一劑；能否順利接種疫苗成為防疫課題。

報導說，台灣採取嚴格的入境管理措施，原本有順利控制住疫情；導致近期疫情急速擴大的原因之一，是航空公司執飛國際線的機師。

台灣要求從海外入境者需隔離14天，但特例允許機師只需隔離3天，從4月20日開始，國際線機師、機組人員及其家人相繼確診，隔離地點的諾富特飯店工作人員也染疫，這些確診的人又前往台北市與鄰近地區的餐廳等處消費。

5月起，台灣沒有出國史的確診者也開始增加，並在茶室與遊藝場等處陸續發生群聚感染。

台灣當局從5月11日起將全境升級為第2級警戒（最高4級），之後每天都新增確診2位數，15日更單日新增確診180例，一口氣超過去年一整年的164例，疫情較嚴重的台北市與新北市提升到第3級警戒。

報導表示，台灣知名夜市因此來客人數大減，17日晚間的寧夏夜市完全不見平日的排隊人潮。一名女性攤販說，營業額比平常少了8成，但為了生活，還是要出來做生意。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1100519

(中央社)