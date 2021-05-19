新冠疫情擴大，指揮中心昨宣布2例死亡個案，其中為一名為60多歲在萬華工作的女性，5月16日確診，隔天倒臥家中送醫急救無效不幸身亡，據傳該婦人曾到台安醫院快篩陽性但被拒絕入院。國民黨立委李德維今天砲轟疫情指揮中心，並疾呼「是時候該撤換疫情指揮中心指揮官陳時中了」。

李德維說，家住萬華的李姓婦人，在感覺身體不舒服之後，兩度前往台北市台安醫院採檢，竟然等到將近7天後才被通知確診，但台安醫院多次告訴她沒有病床，請她繼續等待，直到家人聯絡不上她，會同員警破門時，發現李姓婦人已經暴斃。

李德維表示，他實在不忍心去想像，這名李姓婦人從出現症狀去採檢，到採檢結果出爐，再到死亡，最後8、9天病痛纏身，卻沒有得到應有的協助，這過程是多麽孤獨與無助，人生最後關頭的想望是什麼？是病床？還是家人？無奈沒有等到病床，因為隔離，連家人的最後一面，也沒見到。

李德維指出，李姓婦人的死讓新冠肺炎疫情瞬間變得殘酷，但卻不是因為病毒，而是「人禍」；他質疑，台安醫院明知李姓婦人確診，有沒有追蹤她的病情，為什麼這麼多天找不出病床？有沒有至少開藥給她？台安束手，台北市政府呢？中央流行疫情指揮中心呢？5月16日，衛福部次長石崇良才告訴大家，空床還有200多床。

李德維痛批，疫情指揮中心每天洋洋得意地開記者會，數字漂亮就嬉皮笑臉，疫情惡化就顧左右言他，而李姓婦人之死，凸顯指揮中心除了這些表面功夫，蹉跎了一年，就連醫院收治新冠肺炎患者的標準作業流程都繳了白卷。

李德維直言，新北基層醫師碩士學歷15.3％，博士學歷5％，這些數字重要嗎？教授、副教授與助教7.2 ％，講師13.9％，又關民眾什麼事？「此前的成功假象，匡限了陳時中對於當下應變的能力，面對防疫進入新的階段，換指揮官，是時候了！」

國民黨立委賴士葆認為，全體一同防疫，如今地方政府做的比中央政府好，「雙北市長表現遠比陳時中好太多」，雙北現在廣設快篩站，先前部立醫院都沒這樣做，「陳時中太失職，阿中哥已經累了，好好休息吧！」

(中時 )