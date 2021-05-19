大立光繼2月董事會決議將配發91.5元現金股利創歷史新高後，現打算修改公司章程，改為每半年配發一次股利，有望吸引投資人，大立光今(18日)股價開高走高，一度來到2910元，上漲45元，不過，矽力-KY表現也勢均力敵，甚至最高來到2980元，今日股王寶座歸誰還不得而知。

大立光股東會將在6月10日召開，將討論修訂「公司章程」及「董事及監察人選舉辦法」部分條文案等兩項議案，值得注意的是在修改公司章程部分條文部分，擬修改第26條之一「本公司盈餘分派或虧損撥補，得於每半會計年度終了後為之。」，被視為大立光股利政策的重大改變。

台股目前一年多次配息的指標就是台積電的「季季配」，由於目前單筆股利只要超過2萬元，即需課二代健保補充保費，改為每半年配息一次後，即有機會可以避開二代健保補充保費門檻，對資金少的投資人是一大誘因。另外，股利採分次發放，填息的速度也會比較快。

大立光今日開盤以2910元開出，上漲45元，股價持續走在平盤之上，昨(17日)超車的矽力-KY今日開盤則來到2930元，盤中低點來到2880元，高點則來到2980元，今日股王寶座將由誰拿下得到收盤才能分出上下。

(中時新聞網)