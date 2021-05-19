溪湖一名保險業務員確診後，還趴趴走到處賣防疫保單，有員工爆料，公司只在乎防疫保單，不顧員工性命，成最大防疫破口。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

溪湖疫情已經傳開，縣府緊急設置篩檢站，急尋篩檢對象。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化新冠肺炎疫情嚴峻，確診人數累積超過40人確診，其中溪湖葡萄家族傳播鏈驚人，多達36人確診，縣府求助中央緊急全縣大消毒，第一波火速進駐溪湖大清消，但傳出溪湖一名保險業務員確診後，還趴趴走到處賣防疫保單，有員工爆料，公司只在乎防疫保單，不顧員工性命，成最大防疫破口。

該確診保險業務員也是歌唱班成員，5月8日中午參加全國麗園會館喜宴，與葡萄媽同桌吃飯隔周確診，該保險員14日得知後還四處趴趴走，狂賣防疫保單，甚至還到美髮店洗頭害員工確診，甚至說謊騙店家最近沒聯絡，明明8日才同桌吃飯，相當可惡。

有員工看不下去爆料，整棟壽險大樓就是溪湖最大的防疫破口，因為防疫保單即將停售，公司只顧衝刺保單不顧員工性命，整棟樓人心惶惶，罵聲連連、但公司跟聾了一樣聽不見，大家都都說我們不應該再去公司上班，但公司就是不放人，防疫保單要賺好賺滿，每個人心理壓力都很大。

員工也說，每個人擔心不敢去上班，但目前全力衝刺防疫保單，沒有人敢請特休，最大的防疫破口出去賣防疫保單，真的相當諷刺，同仁進辦公室待上整天，有的進辦公室後在外面傳播，病毒帶進來又帶進去，非常可怕。

員工還爆料說，公司主管上下都搞不清楚狀況，同棟樓有人確診還不知道，還是其他同事之間傳開，主管才知道有確診，真的令人匪夷所思，每天進出大樓的員工上百人，消毒僅僅一次這樣真的沒問題嗎，希望有關單位能夠重視，命只有一條，大家真的都是看不下去了才出來講。

(中時 )