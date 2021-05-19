南投縣防疫聯合宣導小組19日到竹山傳統市場逐攤拜訪，商家和消費民眾高度配合，連帶著小孫女逛市場的阿嬤老少都戴口罩。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，民眾也上緊發條，南投縣防疫聯合宣導小組19日走訪傳統市場、黃昏市場，宣導「配合防疫，停止試吃哦！」、「疫情期間請外帶減少內用」，提醒民眾戴好口罩、保持社交距離、用餐實聯制，19日到竹山傳統市場逐攤拜訪，商家和消費民眾高度配合，連帶著小孫女逛市場的阿嬤都戴口罩。

市場的小吃業者直說，雖然要求防疫，偶爾會挨客人罵，但想到人人自律做好防疫才能安全過關，聽到旁人一句「大家都辛苦了！」這場疫情每個人都不能置身事外。

南投縣府衛生局、建設處、警察局防疫聯合宣導小組從12日起展開傳統及黃昏市場防疫宣導，宣導人員不僅拿大聲公沿途大聲提醒防疫手則，高舉宣導牌讓大家一目瞭然各項重點防疫措施，而且鎖定餐飲攤商查訪，呼籲業者注意防疫細節，保護業者自己也保護消費大家的安全與健康。

到19日止，該列防疫宣導，已完成南投、草屯、埔里、竹山、名間、水里等鄉鎮市，13梯次19個市場的宣導任務，還會鎖定人潮密集的市場尤其是餐飲業，持續落實宣導。

衛生局食品科長謝伶華指出，市場人潮密集，人人都應戴口罩，並且確實保護口鼻，餐飲業除可張貼「減少內用建議外帶」，也有業者自主決定貼出「疫情嚴峻暫停內用」的公告。

餐飲業對於用餐民眾應落實「實聯制」，避免併桌共餐，建議使用隔板區隔，另外，攤商也應停止試吃活動，對於現做食品應以保冰及隔板保護，這些安全衛生的營業措施，不僅值得其它業者採行，更可提供消費者優先購買的參考。

在竹山市場現做現賣鹹水雞的江老闆說，最近疫情實在太恐怖，他加設壓克力隔板，保護攤上展示的 成品半成品，注意衛生、戴好口罩，希望消費者買得安心吃得健康，這些瑣瑣碎碎的細節做習慣了也不會覺得麻煩，反而讓生意有起色回流的老顧客越來越多。

(中時 )