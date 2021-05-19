排隊民眾彼此加大排隊距離等待篩檢，由於年齡分流篩檢，一早開放60歲以上長輩，長輩多半獨自前往篩檢，耐心等候醫護人員指示，現場氣氛凝重。（衛生局提供／吳建輝彰化傳真）

由於里長十分熱心，在社區活動中心開辦多項活動與服務，衛生局不敢大意，直接派出篩檢車與採檢人員進駐活動中心設站，19日一早行動快篩站啟動，急叩里民前來採檢。（衛生局提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣流行疫情指揮中心公告急尋篩檢的對象包含，曾經參與過該里宮廟、及到過社區活動中心的任何活動者，篩檢採取年齡分流方式，上午8點30至10點30分為60歲以上，10點30至12點為50至60歲，下午1點至3點為40至50歲，下午3點至5點則是40歲以下。（衛生局提供／吳建輝彰化傳真）

溪湖葡萄家族超強傳播力，驚傳溪湖某里長確診，縣府緊急在社區內宮廟設置臨時快篩站，急尋篩檢對象，19日一早篩檢人員進駐民眾湧入，彼此加大排隊距離等待篩檢，由於年齡分流篩檢，一早開放60歲以上長輩，長輩多半獨自前往篩檢，耐心等候醫護人員指示，現場氣氛凝重。

彰化縣新冠肺炎疫情急遽升溫，嚴峻程度直逼雙北，18日縣府宣布溪湖葡萄盤商群聚傳播鏈再新增22人確診，溪湖淪為重災區，晚間傳出某里長也是歌唱班一員，採檢確診，目前已被收治隔離。

由於里長十分熱心，在社區活動中心開辦多項活動與服務，衛生局不敢大意，直接派出篩檢車與採檢人員進駐活動中心設站，19日一早行動快篩站啟動，急摳里民前來採檢。

據衛生局指出，歌友會確診22人中多數CT值都是在20以下，病毒傳播力強，歌唱班歌友們活動範圍廣，遍布溪湖、埔心、永靖等等，目前縣府緊急進行全縣大消毒，但民眾認為可能為時已晚，就算現在緊急設置篩檢站，病毒恐怕早已經散播出去。

彰化縣流行疫情指揮中心公告急尋篩檢的對象包含，曾經參與過該里宮廟、及到過社區活動中心的任何活動者，篩檢採取年齡分流方式，上午8點30至10點30分為60歲以上，10點30至12點為50至60歲，下午1點至3點為40至50歲，下午3點至5點則是40歲以下。

(中時 )