溪湖葡萄家族超強傳播力，驚傳溪湖某里長確診，縣府緊急在社區內宮廟設置臨時快篩站，急尋篩檢對象，19日一早篩檢人員進駐民眾湧入，彼此加大排隊距離等待篩檢，由於年齡分流篩檢，一早開放60歲以上長輩，長輩多半獨自前往篩檢，耐心等候醫護人員指示，現場氣氛凝重。
彰化縣新冠肺炎疫情急遽升溫，嚴峻程度直逼雙北，18日縣府宣布溪湖葡萄盤商群聚傳播鏈再新增22人確診，溪湖淪為重災區，晚間傳出某里長也是歌唱班一員，採檢確診，目前已被收治隔離。
由於里長十分熱心，在社區活動中心開辦多項活動與服務，衛生局不敢大意，直接派出篩檢車與採檢人員進駐活動中心設站，19日一早行動快篩站啟動，急摳里民前來採檢。
據衛生局指出，歌友會確診22人中多數CT值都是在20以下，病毒傳播力強，歌唱班歌友們活動範圍廣，遍布溪湖、埔心、永靖等等，目前縣府緊急進行全縣大消毒，但民眾認為可能為時已晚，就算現在緊急設置篩檢站，病毒恐怕早已經散播出去。
彰化縣流行疫情指揮中心公告急尋篩檢的對象包含，曾經參與過該里宮廟、及到過社區活動中心的任何活動者，篩檢採取年齡分流方式，上午8點30至10點30分為60歲以上，10點30至12點為50至60歲，下午1點至3點為40至50歲，下午3點至5點則是40歲以下。
(中時 )
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