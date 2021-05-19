台灣半導體產業一枝獨秀，造成台幣匯率去年以來強升，被外媒形容台灣得了荷蘭病。財信傳媒董事長謝金河表示，台灣首季企業淨利9868.72億元，年成長181.9%，這是全世界最好的成績單，除了半導體出口暢旺，其他傳統產業如石化、紡織、鋼鐵、造紙等財報都報喜，台灣首季季報打臉外媒。

謝金河在臉書發文指出，今年第一季正好對照去年低基期，企業都出現較大幅度的盈餘成長，例如，美國首季初估比去年同期增加30.2%，中國大陸約20%上下，歐洲在1成以下，但台灣首季企業的淨利好到令人吃驚。

四月間，在台積電、聯發科、聯電陸續召開法說會之際，他開始估今年首季季報，如15家金控公司淨利1920億，台塑四寶633.89億，估計貨櫃三雄及面板雙雄，5家公司貢獻1千億，再加台積電1396.9億，聯發科255.7億，聯電104.27億，日月光85.65億，這四大半導體企業貢獻1842億元，單單算到這28家企業，淨利已直逼5500億，因此，他很有把握估計今年首季淨利一定可以超過7000億以上，現在出來的數字是9868.72億元，比最高峰的去年第四季的7648.79億元成長29.8%，比去年同期成長181.9%，這是難以想像的好成績。

謝金河說，按照歷史前例，第一季是最淡季，第四季最旺，如今第一季業績超越去年第四季，這是空前好成績。這幾天，如果多花一些時間來比較一下南韓、日本、中國大陸、香港和美國的企業盈餘成長，台灣的企業獲利大躍升，這是全世界最好的成績單。

他提到，外媒一度懷疑台灣得了荷蘭病，也就是台幣升值，台灣半導體獨好，其他產業都式微，但台灣首季季報就打臉外媒，今年首季，石化、紡織、鋼鐵、造紙都傳出佳績，例如，過去20年，幾乎每年都虧損的嘉裕西服，今年首季出現9553萬元淨利，EPS 0.5元，原來嘉裕手上有陸軍制服10億，海軍制服12億的接單，過去嚴凱泰改造嘉裕未成，如今嚴陳莉蓮親自當家，虧損十幾年的嘉裕也轉虧為盈了。

謝金河認為，這次財報效應，可以看到台灣除了大企業獲利躍進，一般陷入困難的中小企業也欣欣向榮，當股價受到非經濟因素衝擊下跌時，他強調基本面才是引導台股最主要的力量！今天看到第一季季報，想想台灣這一陣子遇到的困難與橫逆，真的是不容易！

(中時新聞網)