旺旺產險表示，因應疫情嚴峻與擴散風險，且為全面配合政府防疫需求，減少該公司人員接觸風險及防疫安全，並考量該公司風險胃納等相關因素，自110年5月21日暫停受理「疫應俱全」及「情疫相挺」專案新件。

至於收件截止時間，旺旺產險表示，一、紙本要保書：最晚收件時間為110年5月21日中午12時，並以該公司各營業單位收件章認定。二、傳真要保書：最晚收件時間為110年5月21日中午12時也是以傳真書上顯示時間為準。

(工商 )