旺旺產險考量公司風險胃納 兩張保單21日暫停受理 11:542021/05/19 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 旺旺產險表示，因應疫情嚴峻與擴散風險，且為全面配合政府防疫需求，減少該公司人員接觸風險及防疫安全，並考量該公司風險胃納等相關因素，自110年5月21日暫停受理「疫應俱全」及「情疫相挺」專案新件。 至於收件截止時間，旺旺產險表示，一、紙本要保書：最晚收件時間為110年5月21日中午12時，並以該公司各營業單位收件章認定。二、傳真要保書：最晚收件時間為110年5月21日中午12時也是以傳真書上顯示時間為準。 降低感染風險 考試院呼籲民眾用通信方式申辦文件 《金融》金融業採異地或居家辦公 增至225家 (工商 ) #產險 #旺旺 #收件 #風險胃納 #暫停 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 AT＆T拆出媒體包袱 華納與Discovery合併 04:102021/05/18 全球財經 專心拚防疫 台南議會定期會首度延期 04:102021/05/18 地方新聞 防疫不掉棒 兆豐證升級防疫 12:012021/05/18 財經 有預約也打不到 台中醫院公告疫苗接種服務到5／18 13:392021/05/17 生活 報導文學．重返擂台 04:102021/05/18 藝文副刊 國內疫情升溫 嘉縣宣布禁公祭、圖書館閉館 12:172021/05/18 生活 《金融》三大法人轉買超 金管會強化2措施 10:012021/05/18 財經 資安險賣不動 去年僅1.1億 04:102021/05/17 金融．稅務 防疫保單熱銷到最高點 產險正評估風險胃納 12:002021/05/17 財經 登山產物險 市場小難問世 04:102021/05/17 地方新聞 疫情嚴峻 屏東、澎湖龍舟賽取消 04:102021/05/18 地方新聞 財經熱門新聞 E組注意！午後可能再停電 台電更改排序規則 - 要聞 台電備載容量剩6.19％ 比昨天還低 今停電剉咧等 - 財經 獨》二度限電經長王美花氣到腎上腺素飆 親Call台積電求幫忙 - 財經 國泰金總部員工確診 董座1封內部信證實 - 要聞 今恐又停電 從E、F組「下手」 C、D組喘口氣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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