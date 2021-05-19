櫃買中心持續扶植創新企業成長，創櫃板公司弘遠數位（7513）近期將辦理現金增資1,000萬元（1,000張），每股認購價格30元，籌資總額3,000萬元，預計將員工及股東放棄認購之股數透過創櫃板籌資系統對外籌資。

弘遠數位公司是106年1月16日登錄創櫃板，目前實收資本額1億4,169萬元，主要從事遊戲軟體之開發、經營自有品牌及各項代理產品之電子商務平台，透過品牌塑造、數位行銷，結合傳產，進行產品多元化發展，產業類別是文化創意業。

櫃買中心表示，弘遠數位公司將自5月20日起揭示其籌資資訊，並於5月27日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

(工商 )