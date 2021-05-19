中石化位於高雄亞灣的3,200坪土地，原本預定5月19日公開標售，迄今也有20組潛在買家領標，不過，因為開標地點的雙北疫情升高到三級警戒，此一土地標售案也將暫停，不動產界也嘆息，暫時無法利用此一標售機會，檢測亞灣不同使用分區的土地，在過去10年來，每坪從75萬元到186萬元的區間，起了何種變化。

中石化19日表示，預定5月19日公開標售的亞灣3,200坪土地，因為台北市和新北市疫情升級到三級警戒，室內不得有5人以上的集會，因此，經過16日晚間與委辦單位戴德梁行討論之後，17日晚間決定延後招標。

中石化說，此次招標過程中，總共有20組潛在買家領標，未來將視疫情變化，再推出標售，當三級警戒降回二級警戒之後，就會是一個標售時機。

中石化委託戴德梁行5月19日公開標售高雄亞灣區3筆土地，面積分別為1,385.78坪、1,358.99坪、以及454.93坪，其中，前2筆使用分區為「特貿六」、後者為「商四」，「特貿六」和「商四」容積率分別300％和 630％。

地產業界指出，土地價格除了面積大小、區位，使用分區是一個非常重要的關鍵因素，因為，涉及使用強度，而高雄亞灣地主大都是國內財團、上市櫃公司、以及國營事業，加上多年的土地公辦重劃過程，因此，多年來的土地交易極少。

較有資料可考的是，國城建設在2010年以每坪74.6萬元，向太平洋建設買進位於中華路與復興路口的2,112坪「住五」土地，總價約15.76億元，9年後，也就是2019年1月，日商大和房屋與欣陸控股合資的「汎陸建設」，以每坪186萬元、總價28.83億元，購得林森路和中山路口的1,550.3坪的「商五」、「商三」和「住五」基地。

台灣房屋集團趨勢中心副理李家妮19日表示，介於國城與汎陸在亞灣買地的9年之間，最客觀的指標之一是，三發地產在2013年底，以每坪83.8萬元、總價8.58億元，向高雄市政府公開標得1024.6坪「特貿五」土地，該地依法必須「先商後住」，不過，三發地產後來已經決定不蓋住宅了，改推辦公大樓。

稍早之前，則是中華置地在2012年10月，以每坪160.7萬元，買進位於中山路和修文街口、使用分區屬於「商五」和「住五」的702.7坪土地，作為中華賓士旗艦中心，中欣開發也在2015年4月，以每坪90.6萬元，買進中鋼總部隔壁的「特貿四」土地656.1坪，興建「欣灣時代」大樓。

(工商 )