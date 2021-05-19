台中榮總將從5月20日起特別針對同時與確診個案有接觸史且足跡重疊之民眾，提供免費快速篩檢服務。（馮惠宜攝）

全國疫情升溫，台中市新增確診數不斷增加，中市將在20日設置10站快篩站，中市衛生局也在19日搶先在台中榮總開箱快篩站，強調上萬片試劑馬上就會到，台中榮總院長陳適安也表示，近日真的要求採檢民眾增加，台中榮總已整備院內核酸CPR檢測量可以擴增到每天1200人次，配合衛生局設置快篩站為陽性也可以快速進行PCR檢驗確定。

台中市衛生局宣布將在20日在台中10間醫院外成立快篩站，山區為衛福部豐原醫院、台中慈濟醫院，而海線部分則是童綜合醫院、光田醫院，屯區為國軍台中總醫院；另舊台中市區為中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、台中榮總、中港澄清以及衛福部台中醫院等十家醫院。

台中市副市長陳子敬19日上午到台中榮總視察快篩站整備狀況，陳適安說，中榮與防疫團隊擬定嚴謹的疫情因應流程，啟動102病房為專責病房，並於15日及16日兩天完成住院病人長時間肺炎發燒未退之PCR篩檢，確保醫護同仁及住院病人之安全

另，17日更完成當日住院病人在住院前完成COVID-19 PCR檢測，陰性才能住院，同時因應近期疫情變化，預先規劃COVID-19 快速PCR檢測量能的需求，緊急備妥4小時及1小時快速PCR儀器，確保每天檢測量能超過1200件，急重症緊急手術可以快速執行，同時也啟動全國唯一負壓複合式手術室，確保醫護同仁安全。

院內醫師也坦承，在中市爆發第一例電子廠員工足跡遍及台中東海商圈後，台中榮總也湧入大批要篩檢的民眾，因而在設置快篩站後可望可以將民眾分流。

陳適安指稱，配合台中市政府策略，將從5月20日起特別針對同時與確診個案有接觸史且足跡重疊之民眾，提供免費快速篩檢服務，設置地點設於緊臨台灣大道四段之新門診大樓旁側. 符合條件民眾，請攜帶身分證及健保卡，每日 8：00起開始提供篩檢服務。篩檢結果為陽性民眾，則需再至急診進行PCR檢測，若為陰性則可返家，惟仍須注意是否有肺炎相關症狀，必要時仍須至急診進行PCR檢測。

(中時 )