【旅奇傳媒/責任編輯-楊昀潼】求學時期上歷史課時，一定有聽過絲綢之路、也就是絲路。絲綢之路指的就是從大陸的長安或是洛陽為起點，經過甘肅、新疆、一路到中亞在沿途到歐洲，打通各國路上貿易的重要通道，在這條道路上留下許多驚豔的景點，不論是美到屏息的自然景觀，或是歷史珍貴的人文古蹟，這條路上要親眼看過的景點實在太多！以下先列舉其中的經典必遊，有機會的話一定要見證這些地球上的寶貴資產。

陝西 / 秦始皇陵兵馬俑

列為世界文化遺產的『秦始皇陵兵馬俑』，座落於西安市東的臨潼區，同時也是世界考古最偉大的發現之一；總面積約二萬平方米的三個俑坑所組成，分別為面積最大的一號坑兵馬俑，放置許多真人大小的的陶質武士俑與馬俑約六千多個，各個手持長槍、長矛、弓弩，身披鎧甲駕戰馬車成實戰軍陣排列，雄偉壯觀、震撼人心。二號坑出土的陶俑、馬俑多達千餘件，三號坑則推斷為統帥三軍的指揮部兵馬俑；遊客能從兵馬俑的尺寸、重量、外型與燒製工藝，感受到秦朝歷史兩千年文化的璀璨輝煌。

▲每個兵馬俑的臉皆有細微不同，做工細緻。 圖：Shutterstock／來源

甘肅 / 鳴沙山-月牙泉風景區

鳴沙山位於敦煌市城南五公里處，與『月牙泉』山泉共處、沙水共生的獨特景觀著名於世，譽為塞外風光之一絕。由不同的顏色流沙積聚而成的鳴沙山，沙體山脊形如刃，由於沙粒摩擦時震動集會發出聲響，輕巧若絲竹，重如雷鳴響，因而得鳴沙山之名。位於鳴沙山北邊的月牙泉，四周為鳴沙山環抱，外形像一彎新月，泉水清澈如鏡碧波蕩漾，水質甘美，絕美景致堪稱沙漠奇觀。

▲水池與沙漠並存的景色相當罕見。 圖：Shutterstock／來源

新疆/ 烏魯木齊

地處天山北麓的『烏魯木齊』，在蒙古語中指的是「優美的牧場」，是古絲綢之路上的重鎮，也是世界上離海洋最遠的城市，擁有悠遠流長的歷史，豐富絢麗的文化藝術，繽紛多彩的多元民族風情。知名景點包括烏魯木齊市的象徵-紅山，充滿民族采風的新疆國際大巴扎、遼闊秀麗的南山牧場，烏魯木齊市本身極具現代城市色彩，一年四季皆適合到訪旅遊。

▲烏魯木齊可以體驗不同的民族風情。 圖：海旅會／提供

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(中時新聞網)