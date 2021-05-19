教育部18日宣布全國高級中學以下學校全數停課，不過有學生18日晚間在網站「巴哈姆特」爆料，指出位於新竹縣的亞太美國學校一度要照原計畫考試，新竹縣政府教育處收到民眾檢舉，19日上午前往稽查，並未發現有學生上課情事，教育處指出，若有違規，可依法處以6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

該校有學生18日晚間於網路上發文踢爆，指出校方仍要求學生到校上課，且該校有不少雙北通勤族，並貼出疑似學校的公告，內容包含「學校經過審慎的評估後，我們決定繼續原定計畫，上課到本週四」、「高中學業分數, 對將來申請大學也很重要，所以我們將完成最後兩天的期末考」等語。

不過校方澄清，19日清晨6點也通知所有學生家長，學生不必到校上課，原定今天的期末考，也改為在家中遠距教學，學校也非常重視防疫，上周也請家長簽切結書，保證學生只能在學校及家裡兩點往返等。另，發文學生也已撤文，學生家長也向校方致歉等。

新竹縣政府教育處坦言，確實有收到檢舉內容，因此19日上午偕同衛生局、警察局前往該校稽查，並逐間清查普通教室、專科教室、幼兒園，查無學生在校上課情事。

教育處也指出，若有違反教育部規定上課，依據傳染病防治法，學校若未依規定停課，可依法處以6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

(中時 )