市議員林正峰和龜山在地數位里長19日一早到龜山採檢站預定地陳情，質疑設置前未知會地方，認為太靠近鄰近住宅區，有安全疑慮。(翻攝照片)

疫情不斷升溫，各地都在設置採檢站，桃園預計增設30處，首階段2天內會完成3處，但卻引爆地方怒火，斥太靠近社區群起抗議，市長鄭文燦對此表示，若地點不恰當或容易產生抗性處，都會再調整，指示祕書長黃治峰全力協助衛生局選出適當地點，像是龜山即移到田徑場內。

市議員林正峰和龜山在地數位里長19日一早到龜山採檢站預定地陳情，質疑設置前未知會地方，認為太靠近鄰近住宅區，有安全疑慮。無黨聯盟總召李家興也不諱言，地方上確實有不歡迎設置篩檢站的聲音，地點不好找，希望篩檢站以公有地為主。

「跟防疫旅館一開始一樣！」鄭文燦對此表示，去年就有規畫全桃園30個生活圈，要設置30個社區篩檢站，首階段先設3個，因為每個篩檢站場地要空曠，可以利用包括廣場、體育場、停車場、公園等比較不會影響到人潮或人流的地點，當設置的基本原則，指示祕書長黃治峰全力協助衛生局把適當的地點選好。

鄭文燦說，如果設置的地點有不恰當的地方，或者容易產生抗性，市府也會調整，像是龜山有里長跟議員反映說希望換其他地點，他解釋，原本預定地是一個未使用的廣場，因為附近的居民有點擔心，所以會把採檢站移到田徑場裡面。

鄭文燦提到，預計今天跟明天會完成3個採檢站，1個採檢站大概可以服務200人，為了便於人流管理，請民眾假設有雙北旅遊史，或者是有症狀者，撥打1922，衛生局有專人專線負責安排適當的採檢站，目前全市有11個醫院的採檢站、明天起多3個社區的採檢站，可以幫忙採檢，經過衛生局安排採檢者，都是公費採檢，市府會持續增加社區型的採檢站。

(中時 )