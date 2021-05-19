超跑品牌藍寶堅尼(Lamborghini)執行長指出，計畫投資15億美元，在2024年生產油電混合動力車型，而首款純電動車款預計要到2026~2030年才會推出。

福斯集團(VAG)旗下的藍寶堅尼，其與其他法拉利等超跑集團一樣，正努力轉向電動化，並且又不想失去支持其高價定位的超跑性能表現。

執行長Stephan Winkelmann在周二的視訊會議上告知媒體，藍寶堅尼計畫到2024年底前，要將目前的車型Huracan、Aventador以及Urus休旅車轉型改裝為油電混合車。

在2020年代的下半(2026~2030年)，藍寶堅尼計畫推出一款純電動車型，可能有四個座位，確切的設計尚未確定，從設計上來看，該車可能為雙門車款。

這樣的時間表已經落後於法拉利，法拉利已經承諾，將在2025年前推出純電動車款。

各國政府紛紛宣布禁售燃油車的最後期限，最快將在2030年。

對於高效能的超跑製造商來說，放棄燃油引擎是技術和情感的雙重挑戰，引擎轟炸聲浪一直是藍寶堅尼品牌的核心。而在技術層面上的挑戰，鋰離子電池無法長時間以較高時速運行，更別說長時間時速超過200公里；另外，高速也會讓電池異常耗電。

(時報資訊)