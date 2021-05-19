鈺太(6679)受惠於筆電市場持續成長，且規格提升下，DMIC(數位麥克風)出貨量、占比都將持續提升，加上新應用也陸續加溫，預估全年營收成長幅度上看3成，且毛利率仍有成長空間，鈺太近期股價連續拉高，今漲幅一度達7.5%，股價最高達365元，創下上市以來新高，站穩所有均線。

鈺太受益於筆電市場持續升溫，5月營收將可望相較4月出現雙位數成長，且今年營收成長幅度上看3成，且因為受益於產品組合，且品牌客戶對於價格較不敏感，鈺太毛利率將也處於穩定成長軌道，每年看好有2~3個百點的成長，且儘管之後售價會下降，但毛利率不一定會往下，因為鈺太有執行成本控制，包括製程與良率的提升等。

因為產能較緊，鈺太4月開始也有轉嫁給客戶，目前客戶都接受，鈺太目前根據條件出貨，DMIC(數位麥克風)毛利率約42%，高於平均毛利率，隨著筆電的升級，占比出貨幅度將持續提升，第一季已達整體MEMS(微機電)麥克風出貨的70%，預計後續將持續成長，其中90%的DMIC應用為筆電，非筆電新應用因缺貨多往高毛利率、品牌客戶出貨，今年主要資源還是要給NB其他應用基期還是較低，鈺太DMIC一年2億多顆出貨，其中跑步機僅400~500萬顆，整體來說，鈺太今年出貨NB的MEMS(微機電)麥克風在量以及ASP都是提升的。

除筆電外，鈺太也持續耕耘產領域，包括跑步機、遊戲機、TWS耳機、智慧音箱、汽車、行車紀錄器、電視(韓國客戶)等，預估所貢獻的今年營收、毛利以及淨利都逐季成長。

(時報資訊)