【LIVE直播】行政院召開「簡訊實聯制」記者說明會｜2021.05.19

行政院今天舉行「簡訊實聯制」記者會。行政院政務委員唐鳳指出，簡訊實聯制最快的方法只要5秒3步驟，民眾只要掃描店家或公務機關提供的QR Code，就不需要再填寫個人資料。

行政院今天舉行「簡訊實聯制」記者會，由行政院發言人羅秉成主持，唐鳳與交通部長王國材出席。

唐鳳表示，民眾使用簡訊實聯制有3種方法，方法一是掃描店家QR Code，民眾按下連結式傳送簡訊給1922，發送簡訊；方法二使用疾管家官方LINE帳號；方法三是供沒有照相功能的手機使用，民眾只要打開簡訊功能，在收件人輸入1922，訊息欄位輸入店家代碼再發送簡訊，這樣也是完成簡訊實聯制。

唐鳳說，簡訊完全免費，由電信業者完全吸收費用，民眾免留個資給店家，簡訊記錄留給電信業者，僅供指揮中心疫調使用，以兩個潛伏期14天來計算，只保留28天；店家部分今天15時可以開放申請，加入簡訊實聯制系統。

唐鳳說，簡訊實聯制特色是簡訊完全免費、不用加入會員、不用特殊設備、民眾不留個資、陽春手機也行。

(中央社)