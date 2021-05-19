當前在全球已有超過 30 億活躍裝置搭載的Android系統，迎來新一代接班人。Google I/O 2021大會中，按照Google原先的規劃，推出了Android 12 Beta 1(Android 12 首款 Beta 版本)，並開放除了Pixel系列手機外的多個品牌手機都可率先進行測試！以下就是Android 12將帶給使用者的幾大新特色！

根據Google說明，Android 12 專注在提升個人化，讓手機更能滿足使用者的需求。著重開發具備預設安全(secure by default)及隱私設計(private by design)的作業系統，並流暢整合你所有的裝置。

一、全新「Material You」設計語言 個人化體驗更提升

從搭載 Android 12 的 Pixel 裝置開始，使用者將能夠使用自己習慣的色調及重新設計的小工具，完全將手機個人化。使用抽取顏色(color extraction)功能，當使用者選擇了想要的桌布時，系統將自動決定哪些顏色最顯眼、哪些顏色是陪襯，以及哪些顏色就是好看，接著整個作業系統都會套用這些顏色，像是通知欄(notification shade)、螢幕鎖定畫面、音量控制項、新的小工具等更多介面。

透過Google軟體、硬體和材料設計(Material Design)團隊密切合作的成果，透過整合軟體和硬體的生態環境，採用一款名為「Material You」的設計語言。

二、流暢的動作及動畫

Google指出，在使用 Android 12 裝置的當下，每次輕觸、滑動及捲動螢幕時的動畫，都能讓使用者眼睛為之一亮。只要觸碰螢幕，手機就會快速回應並展示流暢的動作及動畫。例如，當你在鎖定螢幕畫面下清除通知，手機上的時鐘就會放大一些，提醒你已經掌握最新資訊。

同時Google也重新設計底層系統並簡化互動流程，讓使用體驗更流暢、有效率，現在 Android 裝置運算更加快速、反應更靈敏、電源使用效率更佳，續航力比以往更長。Google透過一些優化措施，包括將核心系統服務的 CPU 作業時間降低 22%，並將系統伺服器的大核心使用率降低15%，藉此提升裝置的續航力。

三、重新設計系統空間

手機上有一些非常重要的空間，例如通知欄、快速設定，甚至是電源鍵，都經過Google的重新想像，以幫助使用者完成手邊的事項。

在Android 12中，通知欄更加直覺、有趣，無論你正在聆聽或觀看哪些應用程式，都能清楚概覽相關通知。透過快速設定(Quick Settings)，只要滑動或輕觸螢幕就幾乎能控制整個作業系統。快速設定空間不只是看起來或感覺上不一樣，Google重新打造快速設定，加入 Google Pay 和家庭控制，並持續提供個人化設定，讓使用者把最需要使用的功能及應用程式放在一個容易使用的地方。

為了確保使用者可以隨時獲得 Google 的協助，現在長按電源鍵就能喚醒 Google 助理，幫忙打電話、開啟應用程式、問問題，或者為你朗讀含有大量文字的網頁文章。

四、確保隱私及安全的設計

Android 12 搭載的全新功能，讓使用者更清楚掌握哪些應用程式正在存取你的資料，並提供更多控制選項，幫助你決定你的應用程式可以存取多少隱私資料。

全新的隱私資訊頁面將所有權限設定、被存取的資料和應用程式集結於同一畫面，讓這些資訊一目了然，同時也讓使用者能在同一個頁面中輕鬆撤銷應用程式的存取權限。

Google在Android 12中，在狀態列的右上角新增一項指標，當有應用程式正在存取麥克風或攝影機時會進行通知，我們也在快速設定(Quick Settings)中新增了兩個切換鈕，讓使用者輕鬆移除整個系統中應用程式對這些感應器的存取權限。

Google 也讓使用者更能夠掌控與應用程式分享資料的程度。全新的「概略位置存取權」讓應用程式只能存取大概的位置資訊，無法獲得精準的位置資訊，舉例來說，天氣應用程式不需要知道使用者的精準位置，也能提供準確的天氣預報。

Android 12 除了這些全新的隱私功能，我們也直接在作業系統上打造全新的隱私保護作法，現在有更多的機會運用 AI 技術打造實用的新功能，但這些功能必須有強大的隱私保護與之匹配。因此，在這次的發布中我們推出了 Android 隱私運算核心(Private Compute Core)，讓我們能夠採用具備隱私設計(private by design)的新技術，進而 確保使用者的個人資料在手機上的安全性及隱私，且不會外流。

隱私運算核心(Private Compute Core)讓即時字幕、聽聲辨曲及智慧回覆功能得以運作，所有裝置上的音訊和語言作業處理都不會上傳至網路，以確保個人隱私。秉持 Android 一貫的理念，隱私運算核心提供的保護功能都屬於開放原始碼，可完全接受安全性社群的檢測和驗證。

Google指出，今年稍晚將會有更多關於Android 12的功能釋出，Google將繼續突破極限並致力於維持隱私、安全性的最高標準。

Android 副總裁 Sameer Samat說明，Android 12 搭載豐富的實用體驗，例如為視力障礙者提供更完善的無障礙功能、捲動截圖(scrolling screenshots)、將最愛的聯絡人放在主畫面的會話群組小工具，以及流暢整合各種裝置的功能。Google也信守承諾讓第三方應用程式商店在 Android 12 上更方便 使用。今天起便可在 Android 12 Beta 版上找到這些豐富的功能，並可透過 Pixel 或其他裝置使用。

據了解，除了Google Pixel手機之外（Pixel 3/XL、Pixel 3a/XL、Pixel 4/XL、Pixel 4a/5G、Pixel 5），以下的Android手機也可率先升級Android 12 Beta 1，包含華碩ZenFone 8、Nokia X20、OnePlus 9以及One Plus 9 Pro、realme GT 5G（僅限中國大陸地區）、Sharp、Tecno Pouvoir 4、TCL 20 Pro 5G、vivo iQOO 7 Legend、小米11、小米11 Ultra、小米11i、小米11X Pro，以及ZTE Axon 30 Ultra 5G(僅制中國大陸地區）。

(科技)